قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء.

وقال مصدر دبلوماسي إنه "تم تقديم النص رسميا" قبيل منتصف ليل الثلاثاء (23,00 بتوقيت غرينتش)، في حين يعقد المجلس اجتماعه اليوم الأربعاء في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا.

هذا وكانت حذّرت إيران فرنسا وألمانيا وبريطانيا من طرح أي قرار ينتقد برنامجها النووي، في حين تنوي دول أوروبية والولايات المتحدة تعزيز الضغوط على طهران خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو من أن "هذه البادرة لن تؤدي إلا إلى تعقيد قضية الملف النووي".