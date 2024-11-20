حذرت السفارة الأميركية في كييڤ من «هجوم روسي جوي كبير محتمل»، غداة توعد روسيا بالرد على إطلاق أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى على أراضيها.

وذكرت السفارة على موقعها الإلكتروني أنها «تلقت معلومات دقيقة بشأن هجوم جوي كبير محتمل في 20 نوفمبر» مضيفة: «كإجراء احترازي، سيتم إغلاق السفارة والطلب من موظفي السفارة الاحتماء في أماكنهم»، وأوصت رعاياها «بالاستعداد للاحتماء بشكل فوري في حال إعلان إنذار جوي».

وفي السياق، قال التلفزيون الإسباني الرسمي إن السفارة الإسبانية لدى أوكرانيا أغلقت أبوابها الأربعاء خشية هجوم روسي واسع النطاق.

وأضاف التلفزيون أن السفارة الإسبانية في كييڤ أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الرعايا الإسبان المقيمين في أوكرانيا تفيد بأنها «لن تقدم خدماتها بسبب تزايد خطر الهجمات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا».

وأوصت باتخاذ إجراءات أمنية مشددة والامتثال لتوصيات السلطات المحلية والتوجه إلى الملاجئ في حال اقتضى الأمر.

ويأتي ذلك بعد يوم من استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية من طراز «أتاكمز» لضرب الأراضي الروسية بعد إعطاء الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر للرئيس فولوديمير زيلينسكي لاستخدام صواريخها بعيدة المدى لضرب روسيا وهو ما يمثل نقطة تحول في الحرب التي بدأت في فبراير 2022 وأتمت يومها الـ 1000.

وقد توعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ الثلاثاء برد «مناسب» على إطلاق أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى، منددا بضلوع الولايات المتحدة في هذه الهجمات التي اعتبرها «مرحلة جديدة» في النزاع.

وخلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو في أعقاب قمة مجموعة العشرين، قال لاڤروڤ: «نحن نعتبر ذلك مرحلة جديدة في حرب الغرب على روسيا وسنرد ردا مناسبا».