خاض لاعب كرة التنس الإسباني وأحد أهم أساطير اللعبة رافائيل نادال آخر مباراة له بصفته لاعبا احترافيا، وذلك في مسابقة كأس ديفيز للمنتخبات التي أقيمت بمدينة ملقا الأندلسية في إسبانيا قبل أن يعلن اعتزاله الرسمي.

وقال نادال في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء عقب المباراة في ملعب مارتين كاربيتا بالمدينة أمام أكثر من 10500 متفرج إنه «ليس متعبا من لعب التنس، لكن جسده لم يعد يريد اللعب، وعليه تقبل ذلك»، معربا عن الفخر بـ «الإرث الرياضي» الذي تركه بعد أكثر من 20 سنة من اللعب الاحترافي.

وتحدث عن أحاسيسه قائلا: «مررت بيوم عاطفي، وشعرت بالتوتر قبل آخر مباراة فردية لي كمحترف. كانت المشاعر التي انتابتني عند سماع النشيد الوطني للمرة الأخيرة كمحترف خاصة جدا، والمشاعر المختلطة تجعل الأمور أكثر صعوبة بعض الشيء».

كما وجه الشكر إلى جميع منافسيه الذين دفعوه خلال مسيرته إلى تقديم الأفضل، مبديا «ارتياحه» لنجاحه في جعل التنس هوايته ومهنته لفترة طويلة من الزمن قبل أن يختتم خطابه العاطفي بالدموع.

وخسرت إسبانيا أمام هولندا في ربع نهائي بطولة كأس ديفيز 2024 بعد فوز الزوج الهولندي ويسلي كولوف وبوتيك فان دي زاندشولب على الزوج الإسباني كارلوس ألكاراز ومارسيل جرانويرس بمجموعتين (6-4 و6-4).

وقبل ذلك خسر نادال مباراته الأولى في الفردي أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 2-0 في اللقاء الافتتاحي للمسابقة التي تختتم منافساتها الأحد المقبل، غير أن الشاب ألكاراز أبقى على آمال إسبانيا في بلوغ نصف النهائي بفوزه على تالون جريكسبور 2-0 في ثاني سلسلة مواجهات دور الثمانية أمام هولندا.

وكان نادال قد فاز بآخر 29 مباراة له في كأس ديفيس من أصل 30 مباراة خاضها، بعد مشاركته الأولى في المسابقة عام 2004، علما أنه سبق له الفوز بالمواجهتين السابقتين أمام الهولندي.

وبذلك ودع نادال البالغ من العمر 38 عاما رياضة التنس رسميا بعدما حاز 92 لقبا، منها 22 لقب غراند سلام، كما فاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية بالفردي في بكين 2008 والزوجي في ريو دي جانيرو 2016.

وكان نادال أعلن نيته في الاعتزال بعد مسابقة كأس ديفيز في ڤيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع (إكس) أكتوبر الماضي، وذلك بعد سنوات عانى فيها من الإصابات وعدم خوضه أي مباراة رسمية في الفردي منذ يوليو الماضي، حيث كانت الشكوك تحيط بمشاركته أمس، لكنها تبددت عندما أكد القائد ديڤيد فيرير أنه سيلعب المباراة الأولى بالمواجهة الافتتاحية.