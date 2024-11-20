أسامة دياب

‏أعلنت السفارة اللبنانية عن إطلاق حملة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الكويت، تحت شعار «الكويت بدها سلامتكم»، للتبرع بالأدوية والمستلزمات الخاصة بالأطفال والنساء.

وأفادت أن الحملة، تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها لبنان وشعبه نتيجة تصعيد قوات الاحتلال عدوانها على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي، مما أودى بحياة نحو 3500 شخص، إضافة إلى نحو 15 ألف جريح، مع تدمير لعدد كبير من القرى والبلدات في جنوب لبنان وبقاعه، وتدمير ممنهج لأحياء بأكملها في بيروت والنبطية وصور وبعلبك وغيرها من المدن الرئيسية، ما أدى إلى نزوح ما يزيد على مليون و400 ألف لبناني من بيوتهم، وتنامي الاحتياجات الأساسية على اختلافها.

وذكرت السفارة أنها ستفتح أبوابها لمدة ثلاثة أيام 6-7-8 ديسمبر من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً لاستلام هذه المساعدات بشكل عيني حصراً.

وبينت أن المواد التي ستستقبلها السفارة هي الأدوية، والمستلزمات الطبية من حليب وطعام الأطفال، ومستلزمات العناية الخاصة بالنساء.

وأشارت إلى تخصيص صفحة خاصة بالحملة تتضمن جميع التفاصيل ذات الصلة على موقعها الالكتروني الرسمي.