عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس قسم الأطفال بمستشفى الصباح د.ايمان العنيزي، عن انطلاق المؤتمر الثاني لطب الأطفال خلال الفترة من 22-24 نوفمبر تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، في فندق "الفورسيزون" بمشاركة خبراء دوليين عددهم 30 خبيرا من بريطانيا وأمريكا والهند وإسبانيا وتركيا، فضلا عن مشاركة 65 خبيرا محليا.

وذكرت د.العنيزي أن المؤتمر ، يهدف إلى الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والبحثية في طب الأطفال وتبادل الخبرات مع أرقى المراكز العالمية والإقليمية لمواكبة التقدم السريع في مختلف التخصصات الطبية والارتقاء بكفاءة الأطباء والمختصين من خلال اطلاعهم على أحدث البروتوكلات العلاجية والتشخيصية للأطفال من الولاده إلى سن المراهقة.

وأكدت على أن أهمية المؤتمر تمثّل صحة الطفل والتي تعتبر حجر الأساس في تقدم الشعوب وتمثل البحث العلمي وهو أولى خطوات التوصل الى حلول لما ما يعانيه المجتمع من أمراض ومشكلات صحية.

وبينت أن المؤتمر سيعرض ويناقش 15 ورقة علمية و90 محاضرة يقدمها خبراء منهم 30 محاضر عالمي، فضلا محاضرات وورقة عمل عن العقار الجديد "نيرسيفيماب" والذى تم توفيره من قبل وزارة الصحة للوقاية من الأمراض التنفسية في خطوة رائده لتعزيز الوقاية الصحية.

وتابعت : كما يضم المؤتمر 7 ورش علمية في مجال الطوارئ، وورشة عمل الطب التطوري تحت عنوان " الاضطرابات التطورية" من تحديات إلى إمكانيات لتوعية وتثقيف الأهالي للرد على استفساراتهم.

وافادت انه سيتم منح الفرصة للأهالي خلال المؤتمر للتواصل مع الاطباء الذين قدموا لأبنائهم العلاج بالخارج في مستشفيات عالمية.