احتفلت المانغا اليابانية «دراغون بول» التي حققت نجاحا عالميا ويستمر عالمها في التوسع عبر مختلف الوسائط، بالذكرى الـ 40 لإصدارها، بعد أشهر قليلة من وفاة مبتكرها أكيرا تورياما.



وطرحت سلسلة الشرائط المصورة التي تتناول مغامرات سون غوكو الذي يمارس الفنون القتالية ويحمي الأرض من الأعداء، في 20 نوفمبر 1984 في مجلة «شونين جامب» الأسبوعية اليابانية.



وحققت هذه القصص المستوحاة من الرواية الصينية «رحلة إلى الغرب» التي تعود إلى القرن السادس عشر، نجاحا واسعا في المكتبات بداية، إذ بيعت 260 مليون نسخة منها في العالم، بحسب دار «شويشا» الناشرة لها.



ورغم وفاة مبتكرها أكيرا تورياما في الأول من مارس 2024، تتواصل الأعمال المنبثقة عن هذا العالم، مع إصدار خاص للعبة الڤيديو «دراغون بول: سباركينغ! زيرو» Dragon Ball: Sparking! ZERO، التي تجمع 182 شخصية.



وفي أكتوبر الفائت تم إطلاق مسلسل تحريكي بعنوان «دراغون بول ديما» يتضمن نسخا أصغر سنا من الشخصيات.



وستصدر فصول جديدة من «دراغون بول سوبر»، وهي تكملة «لمانغا» من بين الأكثر مبيعا على الإطلاق.



وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت أياسي، وهي يابانية ثلاثينية تعتبر أن السلسلة تمثل «جزءا» من حياة اليابانيين، «كان جيل والدي يحب هذا العمل كثيرا، لذا كنا نشاهده كعائلة».