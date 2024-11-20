نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مرئيًا للجنة صياغة مشاريع قرارات وتوصيات المجلس الوزاري في دورته "162" التحضيرية للدورة "45" للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تترأس دولة الكويت دورتها المقبلة.

وقال السفير الجابر، في كلمة له، إن الكويت تطمح بترؤسها للدورة المقبلة للمجلس إلى مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت منذ تأسيسه، معربًا عن الثقة بدعم الأشقاء، مؤكدا أن الاجتماع يُعد فرصة قيمة لمواصلة البناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية، معربًا عن تطلع دولة الكويت، من خلال رئاستها الدورية لهذا الكيان المبارك، إلى تحقيق الرؤى الطموحة المدفوعة بالإرادة الصادقة، لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

وأشاد برئاسة دولة قطر لأعمال هذه الدورة، معبرًا كذلك عن الشكر لجهاز الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الجهود المبذولة في هذا الإطار.