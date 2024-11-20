أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، على أن المملكة ستصل إلى المرتبة السابعة عالميا في أعداد السياح الوافدين إليها بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن السعودية تخطط لضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في القطاع السياحي خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

وأشار الخطيب في ندوة نظمتها «العربية Business» على هامش «منتدى المحتوى المحلي» في الرياض، إلى أن الوزارة تنسق مع جميع الوزارات في المملكة للتأكد أن البنى التحتية جاهزة في جميع المناطق.



وشدد على أن مجلس التنمية السياحي يضم مختلف الوزارات القادرة على توطين قطاع السياحة، مضيفا: «عززنا مطالبنا من القائمين على المشاريع بزيادة المحتوى المحلي».



وتابع: «عام 2023 شهد وجود فائض في الميزان التجاري للقطاع السياحي بالسعودية للمرة الأولى».