ترأس رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني اجتماعاً ضم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، وذلك للاستماع إلى إيجاز عن المهام المناطة بالحرس الوطني والهيكل التنظيمي والقطاعات المختلفة وقدراته والأجندة الموضوعة لإسناد أجهزة الدولة.

وأشاد رئيس الحرس الوطني باحترافية وكفاءة رجال الحرس الوطني وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل اقتدار، ما يعكس التخطيط الجيد والتدريب المتواصل لكافة الوحدات.

ووجه القادة إلى ضرورة تفقد الوحدات والوقوف على احتياجات المنتسبين والالتزام بالضبط والربط والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة في الحرس الوطني للقيام بدوره على أكمل وجه في منظومة الدفاع والأمن وتقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة، إلى جانب رجال الجيش والشرطة في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.