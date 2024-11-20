قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المحتوى المحلي هو الشعلة التي توقد تنافسية قطاعات الاقتصاد، وحاليا في الرياض هناك 25 صفقة بقيمة 100 مليار ريال يتم العمل عليها حاليا عبر مبادرة «جسري».

وأضاف الفالح خلال فعاليات منتدى المحتوى المحلي بجلسة وزارية حول التوجهات المستقبلية، أن مبادرة «جسري» لسلاسل القيمة من أهم مبادرات وزارة الاستثمار حاليا، وتابع: «نتعاون مع برنامج شريك ولجنة الحوافز على عدد كبير من الصفقات التي تتجاوز قيمتها 300 مليار ريال، وتشمل استثمارات نوعية مميزة».



ولفت إلى إطلاق 3 مجمعات للسيارات والفرصة قائمة لتعزيز سلاسل الإمداد بالقطاع ككل، مشيرا إلى مبادرات صندوق الاستثمارات العامة- PIF في مجال توطين الصناعات السعودية وآخرها إطلاق «آلات».