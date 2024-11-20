قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر ديبلوماسية الأربعاء.



وقال مصدر ديبلوماسي لوكالة فرانس برس إنه «تم تقديم النص رسميا» قبيل منتصف ليل الثلاثاء، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، قبيل عقد المجلس اجتماعه بمقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في فيينا.



وردا على الخطوة، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن إيران «سترد وفق ما يقتضيه الوضع».



وأكد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أن هذه الدول «إذا تجاهلت حسن نية إيران ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).



كما حذر وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، من أن «هذه المبادرة لن تؤدي إلا إلى تعقيد قضية» الملف النووي، بحسب بيان نشرته الخارجية.