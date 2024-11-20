أوقف مواطن ألماني متهم بالقيام بعمليات تخريب في مواقع منشآت للطاقة بمنطقة كاليننغراد شمال غرب روسيا، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الوطنية عن جهاز الأمن الروسي.



وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن نيكولاي غايدوك، وهو مواطن ألماني من مواليد 1967، «متورط في الانفجار الذي وقع في مارس 2024 بمحطة لتوزيع الغاز» في كاليننغراد، مشيرا إلى أنه عاد إلى روسيا من پولندا «لتنظيم أعمال تخريب في منشآت محلية للطاقة».



وتم توقيف الرجل هو من سكان هامبورغ، لدى دخوله روسيا من نقطة حدودية مع الاتحاد الأوروبي في كالينينغراد، بحسب البيان.

وتم ضبط نصف ليتر من السائل المتفجر أثناء تفتيش سيارته على الحدود الروسية، بحسب جهاز الأمن الفيدرالي.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه كان يخفي هذه المادة المتفجرة في «عبوة شامبو».



وأضاف البيان «لقد ثبت أن غايدوك تلقى الأمر بتنفيذ التفجير ومكونات عبوة ناسفة من المواطن الأوكراني» الكسندر جوروف الذي يقيم أيضا في هامبورغ.



وأكد البيان أنه تم فتح تحقيق بشأن «اعتداء» و«تهريب متفجرات» ضد غايدوك الذي أودع الحبس الاحتياطي.