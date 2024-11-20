أعلن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اليوم الأربعاء، تخصيص مبنى دار رعاية الفتيان التابع لمجمع دور الرعاية الاجتماعية ليكون مركزا متخصصا لحماية الأطفال وفقا لأعلى المعايير المهنية والدولية ليصبح نموذجا رائدا في توفير بيئة آمنة وشاملة لحماية الطفولة.

وقالت الأمين العام للمجلس بالتكليف إيمان العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز بيئة آمنة وشاملة للأطفال وتقديم الخدمات التي تضمن حمايتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم بما يواكب أفضل البرامج العالمية المعتمدة.

وأكدت العنزي الحرص على تعزيز الجهود الوطنية الرامية الى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تضمن حقوقهم وتدعم تطلعاتهم، مضيفة أن الطفولة هي الأمانة التي يجب رعايتها بكل إخلاص عبر تخصيص مركز لحماية هذه الفئة الغالية.

وفي صعيد متصل أعلنت العنزي تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية فعالية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للطفل تحت شعار (مؤتمن) يوم غد الخميس بمجمع الأفنيوز.

وأوضحت أن احتفال هذا العام لا يقتصر على الأنشطة التوعوية بل يبرز رسالة الكويت الدائمة في تعزيز حقوق الطفل وحمايته كركيزة أساسية في مسيرة التنمية المجتمعية مشيرة إلى أن الفعالية يتخللها أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وتسليط الضوء على أهمية حماية الطفولة بما يتوافق مع رؤية الكويت الاستثنائية في هذا المجال.

وأكدت التزام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمواصلة جهوده لحماية الطفولة وتقديم أفضل الخدمات التي تضمن رفاه الأطفال وأمنهم النفسي والاجتماعي.

ويأتي هذا الاعلان تزامنا مع الاحتفال اليوم العالمي للطفل الذي يصادف ال 20 نوفمبر من كل عام.