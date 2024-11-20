وصل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اليوم الأربعاء، إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع ال41 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه قطر.

وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيان، إنه كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية والوفد المرافق له لدى وصوله إلى الصالة الأميرية بمطار الدوحة الدولي وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية وقوة الأمن الداخلي "لخويا".

كما كان في الاستقبال سفير البلاد لدى قطر خالد المطيري.