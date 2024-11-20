أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن حرب أوكرانيا والإرهاب والهجرة غير الشرعية تتصدر هموم المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للاستطلاع الذي قدمته المؤسسة الألمانية (بيرتلسمان) للصحافيين وشمل استكشاف آراء المواطنين في هذه الدول فإن خبراء المؤسسة وجدوا أن معظم مواطني الدول الأوروبية المختلفة يجمعون على خطر المشكلات الثلاث عليهم.



وذكر الاستطلاع أن 25% من المواطنين متخوفون من الهجرة غير الشرعية ويعتبرون إجراءات أمن الحدود الأوروبية غير فاعلة، فيما أعرب 21% منهم عن قلقهم من هجمات إرهابية.



وقال 19% إنهم متخوفون من هجمات سيبرانية، فيما قال 18% إنهم متخوفون من هجوم قد تنفذه دولة أجنبية، و17% قالوا إن الجريمة المنظمة تثير قلقهم.



وذكرت المؤسسة أن نظرة المواطنين الأوروبيين تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن الهاجس الأكبر لدى سكان ألمانيا مثلا هو الخوف من الهجمات الإرهابية بنسبة 23%، فيما تصدرت الحرب الأوكرانية مخاوف الپولنديين بنسبة 29% بحكم وجود حدود بين بلادهم وأوكرانيا.