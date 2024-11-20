أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت عن الربط الآلي مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز كفاءة الأعمال وتسريع الإجراءات.

وأوضحت الغرفة في بيان صحافي أن هذا الربط يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجانبين، الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمنتسبيها.

وأكدت أن هذه الخطوة الجديدة تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها نحو تعزيز خطواتها نحو التحول الرقمي، حيث سيمكن هذا الربط من تبادل البيانات بشكل سريع ودقيق، مما يقلل من الأخطاء ويعزز دقة المعلومات، كما يعكس هذا التعاون التزام الكويت بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

ودعت «الغرفة» منتسبيها الى الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة، التي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تحسين تجربة العملاء وتسهيل المعاملات مع الوزارة.