قاد المهاجم لاوتارو مارتينيز المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز على ضيفه البيروفي بهدف من دون رد فجر الأربعاء، في الجولة 12 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 بكرة القدم، في حين اكتفت البرازيل بالتعادل مع الأوروغواي 1-1.

واقتربت الأرجنتين حاملة لقب مونديال 2022 في قطر، من النهائيات بعدما رفعت رصيدها إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق 5 عن الأوروغواي و6 عن الإكوادور الفائزة على كولومبيا 1-0، والتي تحمل الرصيد عينه من النقاط (19).

ولم يقدم المنتخب الأرجنتيني أفضل أداء له في التصفيات أمام منتخب يتذيل ترتيب المجموعة المشتركة ولم يفز سوى مرة واحدة وتلقى 7 هزائم، لكن لقطة ساحرة من مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي حسمت النتيجة على ملعب بومبونيرا في بوينس آيرس.

واستحوذ لاعبو «ألبيسيليستي» على الكرة بنسبة 75% في الشوط الأول، لكنهم فشلوا في هز الشباك البيروفية على الرغم من كرة سددها خوليان ألفاريز ارتدت من أسفل القائم بعد تمريرة من القائد ليونيل ميسي (22)، في حين أهدر ألكسيس ماك أليستر أكثر من فرصة.

واخترق ميسي الدفاع وأرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء قابلها مارتينيز بتسديدة قوية على الطاير رافعا غلته التهديفية بقميص منتخب بلاده إلى 32 هدفا.

وهذا الفوز الثاني فقط للأرجنتين في آخر 5 مباريات، بعد سقوطها الأخير أمام مضيفتها الپاراغواي 1-2 بالجولة الماضية، في ثالث خسارة لها بالتصفيات بعد الأوروغواي 0-2 وكولومبيا 1-2.

ورفع ميسي ورفاقه رصيدهم الإيجابي على ملعبهم إلى 18 مباراة من دون خسارة في آخر 19.

وعلى ملعب فونتي نوفا، لم يظهر المنتخب البرازيلي المتوج باللقب المونديالي 5 مرات بالمستوى المأمول، واكتفى بنقطة رفعت رصيده إلى 18 ليتراجع الى المركز الخامس بعدما تجاوزه نظيره الإكوادور الذي ارتقى الى المرتبة الثالثة بفوزه على كولومبيا في عقر دارها.

وعادت الانتقادات لتطةل «راقصي السامبا» بعدما خفتت إثر الفوزين على تشيلي 2-1 والبيرو 4-0، بسبب غياب الواقعية من ثنائي الهجوم والابتكار من خط الوسط.

وانتظر الثنائي رافينيا وفينيسيوس جونيور حتى الدقيقة (53) من الشوط الثاني لتهديد المرمى الفنزويلي، حين مرر جناح برشلونة كرة إلى مهاجم ريال مدريد سددها بقدمه اليسرى أرضية في القائم المقابل.

وتأخر أصحاب الأرض بهدف فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني في الدقيقة (55) بعد تسديدة قوية عند حافة المنطقة خدعت الحارس إيدرسون، لكن بعد 7 دقائق عادل غيرسون لاعب وسط فلامينغو بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة بعدما وصلته كرة مشتتة من الدفاع.

وكاد غابريال مارتينيلي نجم أرسنال يهدي البرازيل النقاط الثلاث بتسديدة جميلة أبعدها الحارس سيرجيو روشيت بتألق، في حين ظل فينيسيوس جونيور صائما عن التهديف بقميص سيليساو، حيث يعود هدفه الأخير إلى مسابقة كوبا أميركا في يونيو.

وفاجأت الإكوادور بعشرة لاعبين مضيفتها كولومبيا وتغلبت عليها بهدف نظيف سجله المهاجم المخضرم إينر ڤالنسيا في الدقيقة 7 بعد مجهود فردي تخطي فيه ثلاثة مدافعين. وأكملت الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بييرو هينكابي (34).

ومنيت كولومبيا بقيادة نجمها خاميس رودريغيز بخسارتها الأولى على أرضها في التصفيات والثانية تواليا بعد سقوطها في الدقائق القاتلة أمام الأوروغواي 2-3 في المرحلة الماضية.

وأكدت الإكوادور أنها من المنتخبات الصعبة بعدما كانت فازت برباعية نظيفة على بوليڤيا الخميس الماضي، علما أن الأخيرة التي تحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة خرجت بنقطة بعد تعادلها أمام الپاراغواي السادسة 2-2.

من ناحيتها، وبعد بداية قوية في التصفيات تراجعت ڤنزويلا للمركز الثامن برصيد 12 نقطة لتفقد بطاقة التأهل المباشر (تتأهل أول 6 منتخبات مباشرة ويخوض السابع ملحقا) بعد خسارتها أمام تشيلي 2-4، التي تقبع في المركز التاسع مع 9 نقاط.

وتقام الجولة الـ 13 في مارس 2025 مع موقعتين ناريتين بين الأوروغواي مع الأرجنتين والبرازيل مع كولومبيا.