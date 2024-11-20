دوت أصوات انفجارات عنيفة في مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سورية، قالت وسائل اعلام رسمية انها ناجمة عن غارات إسرائيلية هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد الأخير.

وقالت وكالة الانباء الرسمية «سانا» إن «العدوان الاسرائيلي استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية فيها». وذكر موقع جريدة الوطن أن الهجوم استهدف عددا من النقاط وسط ومحيط مدينة تدمر ووقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى مشفى تدمر الوطني.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان ضربات جوية إسرائيلية استهدفت المدينة الصناعية ومطعما ومباني قريبة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر شرقي حمص، وأسفرت الضربات عن إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع قتلى وجرحى آخرين.