عاطف رمضان

قامت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بزيارة تفقدية لأعمال طريق الدائري السابع، للاطلاع والوقوف على آخر المستجدات ومتابعة التنفيذ ميدانيا.

ووجهت المشعان الفرق المعنية بالوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري للمضي قدما نحو استكمال تنفيذ الأعمال واستعجال المراحل التنفيذية.

كما وجهت كذلك بضرورة تحقيق الإنجاز المطلوب في المواعيد المحددة لها وفق المعايير المتفق عليها.

يذكر أن وزارة الأشغال قالت إنه تم البدء في أعمال العقود الجديدة المتعلقة بصيانة الطرق الجذرية السريعة والداخلية في طريق الدائري السابع.