استقبل رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد اليوم الأربعاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة تونس.

ونقل الوزير اليحيا إلى الرئيس التونسي تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتمنيات سموه للجمهورية التونسية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس تحياته إلى سمو الأمير وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التطور والنماء.

وتناول الرئيس التونسي ووزير الخارجية أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.