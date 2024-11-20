رحب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي «بخطوة ملموسة» من جانب ايران بعدما بدأت تحضيرات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.



وقال أمام الصحافيين في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في ڤيينا «أعتقد أن هذه خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح»، وهذا «لأول مرة». وأضاف «لدينا هنا واقع تحقق منه مفتشونا» في إشارة إلى مطالبة الدول الغربية بالأفعال وليس الأقوال.



وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمكن خبراؤها من ملاحظة في موقعي نطنز وفوردو النوويين «إن إيران بدأت في تنفيذ الاستعدادات الرامية إلى وقف الزيادة في مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%».



وتقترب هذه العتبة من نسبة 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية. وتنفي طهران أن تكون لديها مثل هذه الطموحات على المستوى العسكري وتدافع عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية وخاصة الطاقة.



وقدمت باريس وبرلين ولندن (E3) مع واشنطن، قرارا يدين عدم تعاون إيران تمهيدا لتصويت الخميس، وفق ما أفاد ديبلوماسيون لوكالة فرانس برس.



وفي حال تبني النص حذرت الحكومة الإيرانية من أنها سترد «على ذلك وبالشكل المناسب».



وفي هذا السياق، دعا رافاييل غروسي أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ 35 في المجلس إلى «الحذر» و«تجنب التصعيد غير الضروري، خاصة في منطقة عانت الكثير».