الاستمرار في إصدار دفعات جديدة من التخصصات الراكدة

استكمال إجراءات التعيين خلال 30 يوم عمل وإلا سقط حقهم في الترشيح للجهة



مريم بندق

تأكيدا لما أشارت إليه " الأنباء " في عددها بتاريخ 18 الجاري تحت عنوان " إعلان دفعة توظيف الأربعاء"، أعلن ديوان الخدمة المدنية الدفعة الثانية من المرشحين للتوظيف من المرحلة الثانية لخطة التوظيف المركزي اليوم .



وحسب بيان الديوان الرسمي، تم ترشيح 5214 مواطنا من المؤهلين أول مرة وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.



وتأكيدا لما أشارت اليه " الأنباء" في عددها بتاريخ 19 الجاري تحت عنوان " 8 تخصصات مستحدثة للتخصصات الراكدة "، فقد ضمت دفعة المرشحين حملة التخصصات الهندسية الراكدة اضافة إلى حملة الدبلوم من الفنيين وغيرها من التخصصات.



وقالت مصادر لـ " الأنباء" إنه سيتم الإعلان عن دفعات أخرى تضم التخصصات الراكدة و الرافضين مرة واحدة ثم يليهم الرافضون مرتين ثم 3 مرات وهكذا.



وحسب النظام يتولى الديوان إبلاغ المرشحين بالجهات المرشحين عليها اعتبارا من الساعة العاشرة مساء.



وأضافت أنه على المرشحين مراجعة الجهة المرشحين عليها مباشرة دون المرور على مقر الديوان، واستكمال جميع الإجراءات ومتطلبات إصدار قرارات التعيين خلال 30 يوم عمل من تاريخ إعلانهم بالترشيح وإلا سقط حقهم في الترشيح للجهة.



واختتمت المصادر قائلة "إذا أفادت الجهة الحكومية بأن تأخير التعيين يرجع إليها فلن يسقط حق المرشح".