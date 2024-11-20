أسامة أبو السعود



أصدر وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 13 لسنة 2024 بشأن صلاة الاستسقاء يوم السبت الموافق 23 الجاري في 107 مساجد في مختلف محافظات الكويت.



وجاء في الكتاب الموجه إلى مديري إدارات مساجد المحافظات «نثمن لكم جهودكم في خدمة بيوت الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يجزل لكم المثوبة والعطاء، وقد ثبت عن عبدالله بن زيد أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين (رواه البخاري ومسلم).



‏‎وتابع «صلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى، وعملا بالسنة المطهرة يرجى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 21 جمادي الأولى 1446هـ الموافق 23/11/2024م /الساعة 10:30 صباحا في جميع المساجد المحددة لكل محافظة حسب الجدول المرفق، مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى».











