الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يشهد الشارع الرياضي القطري حالة من الغليان بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها منتخب قطر أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 0-5 في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي أقيمت على ستاد آل نهيان في أبوظبي، وشهدت تألقا لافتا من اللاعب فابيو ليما الذي سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك»، بينما أضاف يحيى الغساني الهدف الخامس.



وتعد الهزيمة هي الأكبر لمنتخب قطر على مدار تاريخه في المباريات الرسمية بمختلف المسابقات، فيما حقق منتخب الإمارات أكبر فوز له على الإطلاق في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.



وعادلت الإمارات بذلك أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين، والذي حققته قطر في ربع نهائي كأس العرب 2021 بالنتيجة نفسها 5-0.



وزادت قسوة الخسارة مع النتائج الأخرى في المجموعة الأولى، حيث تجمد رصيد «العنابي» عند 7 نقاط في المركز الرابع خلف المنتخب الإماراتي الذي رفع رصيده إلى 10 نقاط. في الوقت ذاته، حقق المنتخب الأوزبكي فوزا خارج أرضه على المنتخب الكوري الشمالي 1-0، رافعا رصيده إلى 13 نقطة عزز بها مركزه الثاني، كما فاز المنتخب الإيراني على قرغيزستان 3-2 ليبتعد في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، وبالتالي تلقت آمال «العنابي» في التأهل المباشر إلى المونديال ضربة قوية حيث أصبح الطريق أمام الفريق أكثر صعوبة.



وعقب الخسارة التاريخية، قال المدرب الإسباني لمنتخب قطر ماركيز لوبيز: «كنا نخطط لدخول المباراة بطريقة تكتيكية مختلفة، لكن الهدف المبكر أربك كل الحسابات، وقد تفوق المنتخب الإماراتي علينا في الكثير من التفاصيل».



وعندما سئل عن سبب جلوسه على دكة البدلاء بعد الدقيقة 80 في ظل النتيجة الثقيلة، أجاب قائلا: «أحترم رأيك، ولكن بعد الدقيقة 80 والنتيجة 5-0، لم أر أي شيء يمكنني فعله لذلك جلست على الدكة».



وبعد الهزيمة المدوية، طالب العديد من المحللين والجماهير الرياضية القطرية بإقالة لوبيز من تدريب المنتخب بسبب الأداء المخيب، وفي الوقت ذاته دخل اسم المدرب الإسباني السابق لنادي السد وبرشلونة، تشافي هيرنانديز ضمن الأسماء المرشحة لخلافه ماركيز.



من ناحية أخرى، أنهت إدارة نادي أم صلال القطري تعاقدها مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي، بعدما تلقى عرضا مغريا لتدريب نادي سباهان أصفهان الإيراني، وتبحث الإدارة عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لاستكمال الموسم الحالي.