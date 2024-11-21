

عبدالعزيز الفضلي



تشارك وزارة التربية ممثلة بإدارة المكتبات في معرض الكتاب الدولي الـ 47 والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله في أرض المعارض بمشرف.



وقال مدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي إن مشاركة إدارة المكتبات تتمثل في وضع جدول لزيارات الطلبة من مختلف المدارس التابعة للمناطق التعليمية، بالإضافة إلى عرض مطبوعات وإصدارات وزارة التربية وتوزيعها على ضيوف المعرض، مشيرا بأهمية مشاركة الإدارة للإطلاع على ماهو جديد لمساندة المناهج المدرسية بالإضافة إلى الاطلاع على أهم الإصدارات التي تعرضها دور النشر العربية والعالمية بهدف تزويد المكتبات المدرسية بهذه الاصدارات لتنمية قدرات الطلبة.



وفي السياق نفسه أشادت أمينة المكتبة سارة الكندري من مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية للبنين، بتنظيم وزارة التربية للرحلات الطلابية إلى معرض الكتاب الدولي، لما لها من أهمية كبيرة بترغيب الطلاب باقتناء الكتب والقراءة، مضيفة أن هذا المعرض يعتبر فرصة للطلاب لشراء الكتب والمشاركة في مسابقة تحدي القراءة السنوية.