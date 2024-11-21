

أعلن عميد كلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر د. بدر الخلف عن المؤتمر العالمي الأول للبيئة والصحة الصناعية «نحو مستقبل مستدام» الذي ينظمه قسم صحة البيئة بالكلية، خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2024م تحت رعاية مدير عام الهيئة د. حسن محمد الفجام في مبنى عمادة المكتبات في المجمع التكنولوجي-الشويخ.



وأكد د.الخلف في تصريح له أن تنظيم هذا المؤتمر أتى انطلاقا من رؤية الكويت 2035 وتماثلا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتحقيق الاستدامة والنهوض بالدولة والفرد، حيث سيستضيف نخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص من مختلف دول العالم وسيتضمن مشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي من القطاعيين الحكومي والخاص بالإضافة إلى الفرق التطوعية والخبرات الأكاديمية، مضيفا أن المؤتمر سيصاحبه العديد من الفعاليات المتنوعة ما بين المحاضرات العلمية وورش العمل والعروض المرئية والملصقات العلمية والجلسات الحوارية بالإضافة إلى معرض يقام على هامشه.



وأفاد د.الخلف بأن المؤتمر يتيح فرصا مميزة للشركات والمختصين سواء بالحضور أو المشاركة في العديد من الفعاليات خلال فترة عقده، داعيا الراغبين بالمشاركة والتعرف على المزيد من التفاصيل زيارة الصفحة الإلكترونية للمؤتمر https://e.paaet.edu.kw/colleges/EN/HealthSciences/ICEH/Pages/default.aspx علما بأن المشاركة في الفعاليات مجانية وسيتم منح شهادات الكترونية للحاضرين وشهادات تقديرية للشركات والجهات المشاركة في المعرض والملصقات بالإضافة إلى جوائز لأفضل ثلاثة ملصقات علميه في ختام عقد المؤتمر.