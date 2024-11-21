

تشارك وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته الـ47 بمجموعة من الإصدارات المتنوعة حول الكويت في مجالات الثقافة والسياسة والإعلام باللغتين العربية والإنجليزية.



وتقوم «كونا» من خلال جناحها رقم (11) الواقع في صالة رقم (7) بتسليط الضوء على دورها في تقديم الخدمات الإخبارية واستخداماتها لصحافة الذكاء الاصطناعي، كما تستعرض خدماتها الرقمية المميزة مثل «تطبيق كونا الإخباري» و«مرصد كونا» للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات.



ويقدم جناح «كونا» العديد من الإصدارات، منها «الكويت في ذاكرة الأيام» و«الدليل اللغوي المبسط للإعلاميين» و«الكويت دولة الدستور» و«الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016» و«اللغة العربية في وسائل الإعلام» و«حلم تحول إلى حقيقة».



كما يقدم الجناح مجلة «تك كونا» التي تصدرها وكالة الأنباء الكويتية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وخصص الجناح زاوية للأطفال لتعريفهم بمجلة «كونا الصغير» مع تقديم نشاط التلوين لإضفاء جو من الترفيه والفائدة.