أشاد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بالمشاركة الكويتية في السوق الخيري السنوي «البازار» برعاية الأمم المتحدة مؤخرا.



واعتبر السفير الهين في تصريح لـ «كونا» المشاركة الكويتية في هذا السوق «مشاركة إنسانية نابعة من اهتمام دولة الكويت في دعم جهود المنظمات الدولية لإغاثة المنكوبين في العالم».



وقال إن الجناح الخاص بالكويت «لاقى استحسانا كبيرا لدى السفراء كما شهد مشاركة كبيرة من الزوار مدار اليوم».



وأوضح السفير الهين أن هذه المساهمة الكويتية جزء بسيط من جهود الكويت الإنسانية على مستوى العالم في تخفيف معاناة الناس، لا سيما النساء والأطفال في الدول التي تشهد حروبا «مثل الشقيقة لبنان وقطاع غزة وما يعيشانه من انتهاك صارخ لكامل المواثيق الدولية من قبل القوة القائمة بالاحتلال».



وعرض الوفد الدائم في الجناح الخاص بالكويت العديد من المنتجات الوطنية والألبسة التقليدية خلال الفعالية التي شهدت مشاركة من العديد من دول العالم من أجل دعم المشاريع الخيرية الخاصة بالأطفال في العالم.



ويستضيف قصر الأمم المتحدة في جنيف سنويا سوقا خيريا، وهي فعالية تقام كل سنة بتنظيم من رابطة نساء الأمم المتحدة، وهي منظمة خيرية تسعى إلى تقديم المساعدة للنساء والأطفال المحتاجين في جميع أنحاء العالم.