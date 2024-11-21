

شهد الجناح العلمي للجمعية الكويتية لحماية البيئة المقام بالمنطقة الزرقاء المخصصة للحكومات والمنظمات البيئية العالمية المعتمدة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفة مراقب إقبالا كبيرا من الجمهور وممثلي الجهات الدولية المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المنعقد حاليا بالعاصمة الأذرية باكو، هذا ما أكدته هديل العرادي عضو الجمعية ومشرفة جناحها بقمة المناخ.



وذكرت العرادي «أن جناح جمعية حماية البيئة قدم عروضا مرئية على مدار ساعات انعقاد القمة يوميا لسلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في دولة الكويت، وشملت الحلقات المعروضة أكثر من 200 حلقة لـ8 مواسم من السلسلة استقطبت أعدادا كبيرة حرصت على التعرف بشغف على مختلف مكونات وعناصر الحياة الفطرية بالكويت وانعكس ذلك من خلال استفساراتهم حول مختلف موضوعات الحلقات وما تعرضه من طيور ونباتات وطبيعة جيولوجية وكائنات حية برية وبحرية وساحلية وشواطئ ذات موائل طبيعية وبيئية بأعداد كثيرة، مما أعطى معلومات دقيقة عن التنوع البيولوجي بدولة الكويت».



وبينت أن «جناح الجمعية الكويتية لحماية البيئة المشارك عزز من المكانة المرموقة لدولة الكويت لدى جمهور القمة، فضلا عن الانطباع الطيب الذي عمقه لديهم عن الاهتمام بالشأن البيئي في دولة الكويت، خاصة في شقه المجتمعي ممثلا بالجمعية الكويتية لحماية البيئة، فقد لاقى في الوقت ذاته إقبالا من ممثلي وأعضاء وفود العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية الدولية المشاركة بأجنحة تخصصية في القمة».