أعلن ديوان المحاسبة أمس مشاركته بوفد رسمي برئاسة رئيس الديوان عصام الرومي في الاجتماع الـ 68 للمجلس التنفيذي لمنظمة «الأرابوساي» يومي 27 و28 الجاري في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وقال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان، في بيان صحافي، إن الاجتماع سيناقش تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاط المجلس وتقرير الأمانة العامة عن نشاطها منذ الاجتماع الـ 67.



وأضاف الزمانان أن الاجتماع سينظر في تقارير الاجتماعات الدورية بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة المخصصة لمتابعة نشاط المنظمة، إضافة إلى النظر في تقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة في اجتماعها الـ 24.



وأوضح أن الاجتماع سيتضمن كذلك استعراض كل من تقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها الـ 23 وتقرير لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة للمنظمة في اجتماعها العاشر وتقارير لجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات للمنظمة حول اجتماعيها الرابع والخامس والملتقى السنوي الثاني.



وذكر أن الاجتماع سيناقش أيضا تقرير اللجنة الفرعية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة في اجتماعها الـ 21، إضافة إلى مراجعة تقرير لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة في اجتماعها الـ 11.



ويضم الوفد المشارك كلا من رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بالإنابة غيداء السابج، وإداري مساعد أول بمكتب رئيس الديوان عبدالعزيز المسباح.



يذكر أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) أسست عام 1976 وتهدف إلى تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهزة الأعضاء وتوطيد الصلات بينهم، علاوة على تشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية بين الأجهزة.