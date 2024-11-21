دمشق - هدى العبود



انطلق مهرجان حمص المسرحي الخامس والعشرين في مسرح قصر دار الثقافة في المدينة. وبهذه المناسبة، قال نائب نقيب الفنانين في سورية هادي بقدونس لـ «الأنباء» التي حضرت حفل الافتتاح: أعتز باستمرار إقامة المهرجان لما يحمله من معاني قيمة للفن الراقي الذي يبني ولا يهدم، الفن الذي يزرع الفضيلة الإنسانية في الأنفس ويؤكد عزيمة وإصرار المسرحيين على تقديم إبداعاتهم لجمهور مدينة حمص المحب للفن، الذي يقدر الفن والثقافة، والنقابة تدعم إقامة هكذا فعاليات قيمة تعود بترسيخ معنى الثقافة الفنية في نفوس صانعيها ومحبيها من قبل الشباب الذي عانى ويلات الحرب والتي كان لمدينة حمص نصيب كبير منها، وأتمنى صدقا أن تحذو الفروع في المحافظات السورية حذو فرع حمص لإقامة مثل هذا المهرجان المسرحي العريق الذي بات بصمة فنية ثقافية مهمة تحتفي به المدينة.



من جانبه، لفت رئيس فرع حمص لنقابة الفنانين أمين رومية إلى أهمية العروض المسرحية التي تم اختيارها لإحياء هذا المهرجان، وقال: هذا المهرجان حقق عمقا مؤثرا وغدا مشروعا ثقافيا بامتياز ينتظره المسرحيون والجمهور بشغف كبير، وأطالب المسرحيين أصحاب التنوير بألا ينزلوا راية المسرح أو يطفئوا أنواره لكي تبقى حمص كما هي اليوم عاصمة المسرح وقبلة المسرحيين.



وانطلق المهرجان بالعرض المسرحي «المحرقة» للفنان زيناتي قدسية، تأليفا وإخراجا وتمثيلا، حيث بين قدسية في تصريحات له أن العرض يتناول هموم المواطن العربي في هذا الزمن، ويحمل أبعادا تضيء على جوانب اجتماعية حياتية لهذا الإنسان الذي يعيش مخاضات مضطربة تفقده توازنه في كثير من تفاصيل حياته، مؤكدا أن العمل هو بمنزلة خطوة أولية لخلق عرض مسرحي عربي مختلف.



بدوره، قال الفنان حسين عرب الذي شارك في المسرحية إلى جانب قدسية: إنها فرصة كبيرة واستثنائية للوقوف إلى جانب قامة إبداعية كبيرة، الأمر الذي يحملني مسؤولية ومجهودا أكبر في هذه التجربة، إضافة إلى أن مهرجان حمص المسرحي هو مساحة مهمة للفنانين المسرحين ليقدموا ما لديهم من إبداعات فنية يغنون بها المهرجان.



وتم في المهرجان تكريم المخرج حسين الناصر الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم الذي يعتبر بطاقة حب واعتراف بالتجربة من أجل القدرة على الاستمرار والعطاء.



حضر الافتتاح محافظ حمص م.نمير مخلوف وعدد من أعضاء نقابة الفنانين المركزية في سورية ومدير المسارح والموسيقى وفعاليات اجتماعية وثقافية وفنية في مدينة حمص.