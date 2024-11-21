ناهد إمام



نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن الشروق والسادات وبدر حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات والظواهر العشوائية، بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير.



صرح بذلك م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك تعليمات بالعمل على منع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.



وفي هذا الإطار، صرح م.محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية المشتركة بين الجهاز وقسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرار إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة أثناء الشروع في تنفيذ المخالفة، وذلك بدور سطح عقار سكني في المنطقة التاسعة عمارات، بجانب إيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.



وقال رئيس جهاز مدينة الشروق: تم شن حملة لرفع الإشغالات بالأسواق التجارية الواقعة في مركز خدمات الحي الثاني أسفرت عن تحرير 7 محاضر إشغال مع مصادرة الإشغالات، وكذا إزالة التندات غير المطابقة وإخلاء ممرات المشاة.



وأشار م.ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم شن حملة ليلية بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن إزالة الإشغالات بالأحياء السكنية المختلفة بالمدينة من مول دار مصر حتى مول السلام بالإضافة الى محور الحي الثاني.



وأكد رئيس جهاز مدينة السادات مواصلة الجهود لضبط المخالفات والإشغالات بالمدينة، تحت إشراف م.أسامة محمد علي - نائب رئيس الجهاز، وذلك في إطار المحافظة على الواجهة الحضارية بالمدينة.



وأضاف م.محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، وشرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع وقطع المرافق على الوحدات والمحال المخالفة وإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الأول، المجاورة الثانية، وشارع الجامعة الروسية، وتم التحفظ على الإشغالات والمضبوطات بمخازن الجهاز، وتحرير محاضر للمخالفين.



وأكد م.محمد عبدالعزيز عامر استمرار الحملات تحت إشراف م.السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية، للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مطالبا أصحاب المحال التجارية وقطع الأراضي السكنية بالالتزام بشروط التعاقد وعدم مخالفة ذلك حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية.



كما تم أيضا شن حملة مرورية أسفرت عن ضبط 9 مركبات توك توك، وتمت المصادرة النهائية لمركبة توك توك نظرا لإعادة ضبطها مرة أخرى، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وذلك بتأمين من العقيد أحمد أمين، قائد مرور مدينتي الشروق وبدر.