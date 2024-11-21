

إبراهيم مطر



نجح لاعبا القرين خالد الفوزان وعبدالله هاني في التأهل إلى المباراة النهائية لفئة تحت 19 في بطولة الاتحاد الـ 17 لفردي الإسكواش والتي تقام على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي في منطقة جنوب السرة.



وكان الفوزان نجما فوق العادة عندما تألق وتغلب على المصنف الثاني لاعب خيطان قدير جول 3-1، فيما تمكن عبدالله هاني من فرض سيطرته الفنية ليتغلب على زميله فهد الغيص 3-0، وبذلك يلتقي اليوم الخميس الفوزان مع هاني على لقب البطولة، فيما سيتقابل جول مع الغيص لتحديد صاحب المركز الثالث.



وفي فئة تحت 15 سنة، تأهل إلى نصف النهائي كل من: عيسى النجادة (العربي) وسلمان الصالح (القرين) وصالح الكندري (خيطان) وأحمد رانجين (القرين)، فيما تأهل إلى نصف نهائي فئة تحت 11 سنة، كل من: فهد جول (خيطان) ومحمد حسن بلال (القرين) وعبدالعزيز المسبحي (الكويت) وصقر الكندري (خيطان).



وفي منافسات السيدات، حققت لاعبة نادي سلوى الصباح الناشئة في المنصور مفاجأة عندما حولت تأخرها بشوطين أمام لاعبة القرين مريم الحوطي إلى الفوز 3-2 لتتأهل إلى ربع النهائي إلى جانب المرشحات الأوائل بلسم الشامي وخديجة بوعباس من العربي وريم العازمي وسارة العلي ودنيا جمعة من نادي سلوى وعائشة المذن وقنوت حبيب من القرين.



هذا، وتختتم منافسات الفئات الأربع اليوم الخميس بإقامة المباريات النهائية على الملعب الزجاجي، فيما ستنطلق السبت المقبل منافسات فئات الرجال تحت 13 و17 عاما على أن تختتم البطولة الخميس المقبل.