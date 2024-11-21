

أعرب المدير الفني لمنتخب البرازيل، دوريفال جونيور، عن رغبته في عودة نجم الهلال السعودي، نيمار جونيور، إلى صفوف «السيليساو»، وذلك بعد التعادل مع الأوروغواي 1-1 في ختام الجولة الـ12 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.



ولم يشارك نيمار مع المنتخب البرازيلي منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لمدة عام، وحتى بعد العودة مع ناديه مؤخرا لم يستدعه دوريفال إلى معسكر نوفمبر، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة قبل أسبوعين.



وتعادل منتخب البرازيل في مباراتيه بفترة التوقف الدولي الحالية، أمام فنزويلا وأوروغواي بالنتيجة ذاتها (1-1)، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين في الصدارة.



وقال دوريفال، في مؤتمر صحافي عقب التعادل مع أوروغواي: «أعربت دائما عن إعجابي بنيمار، نحن جميعا نعرف قدراته، أود أن يعود إلى الفريق في وقت يمكن للفريق دعمه فيه».



وختم: «كنا حذرين للغاية مع نيمار، حيث كنا نراقب حالته. اتخذنا النهج الصحيح. أولا، نريد أن يستعيد لياقته مع ناديه، ثم يعود إلى المنتخب البرازيلي، لأنه عنصر أساسي. لا شك لدي أنه سيستمر في النمو مع الفريق».



وافتتح «السيليستي» التسجيل عن طريق فيديريكو فالفيردي (55)، قبل أن ينجح جيرسون لاعب فلامنغو في إدراك هدف التعادل لـ «السليساو» (62).



وقاد المهاجم لاوتارو مارتينيز المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز على ضيفه البيروفي بهدف دون رد سجله في الدقيقة 55.



وفاجأت الإكوادور بعشرة لاعبين مضيفتها كولومبيا وتغلبت عليها بهدف نظيف سجله المهاجم المخضرم إينر فالنسيا في الدقيقة السابعة بعد مجهود فردي تخطي فيه ثلاثة مدافعين.



وأكملت الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بييرو هينكابي (34).



وأكدت الإكوادور أنها من المنتخبات الصعبة بعدما كانت فازت برباعية نظيفة على بوليفيا الخميس، علما أن الأخيرة، التي تحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، خرجت بنقطة بعد تعادلها أمام الباراغواي السادسة 2-2.



من ناحيتها، وبعد بداية قوية في التصفيات تراجعت فنزويلا للمركز الثامن برصيد 12 نقطة لتفقد بطاقة التأهل المباشر (تتأهل أول ستة منتخبات مباشرة ويخوض السابع ملحقا) بعد خسارتها أمام تشيلي 2-4، التي تقبع في المركز التاسع مع 9 نقاط.































