القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وجّه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع اللجنة أمس الأول، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب.



وتساءل وكيل خطة النواب عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وما مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018 ولم يتم نقلهم إلى الصندوق السيادي؟



وسأل سالم عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية، حيث بلغت 6 مليارات جنيه فقط، رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة على بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات في المدن والمراكز بالمحافظات.



وأكد وزير المالية أنه تم تنفيذ 3 قرارات من حزمة التيسيرات الضريبية، وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمهم لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو المقبل.



وفيما يتعلق بالأصول غير المستغلة، أكد وزير المالية أنه سيعتبر ذلك توصية مهمة من اللجنة، وسيتم العمل بها للاستفادة من آلاف الأصول غير المستغلة لتعظيم الإيرادات. وأضاف أنه بالنسبة للضرائب العقارية سيتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى، وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.