يشهد مجلس الشعب السوري انتخابات جزئية لملء المقاعدة الشاغرة بسبب الغاء العضوية عن عدد من الأعضاء لاسيما في حلب ودمشق.



وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسومين لإجراء انتخابات لمقعدين شاغرين عن دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع (ب)، ومقعد شاغر في دائرة محافظة حلب الانتخابية عن القطاع (أ).



وذكرت أنه «بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) لعام 2014، أصدر الأسد المرسومين رقم/286/ و/287/ بتحديد يوم السبت 21 من ديسمبر القادم، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية».



وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام سورية، قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي جهاد مراد، إن لجان الترشيح القضائية في دمشق وحلب ستبدأ، اليوم الخميس، باستقبال طلبات الراغبين بالترشح لعضوية «مجلس الشعب»، للدور التشريعي الرابع، عن مقعدين شاغرين في محافظة دمشق، ومقعد شاغر في محافظة حلب.



وأسقط «مجلس الشعب» العضوية عن ثلاثة أعضاء، على خلفية حصولهم على جنسية ثانية إلى جانب الجنسية السورية، وهم أنس محمد الخطيب عن دائرة دمشق قطاع ب، ومحمد حمشو عن دائرة دمشق قطاع ب، وشادي دبسي عن دائرة حلب قطاع أ.



ومطلع نوفمبر الجاري، صدر «مرسوم رئاسي» بتحديد موعد إجراء انتخابات لملء مقعدين شاغرين، عن دائرة حلب بعد إسقاط عضوية شادي دبسي، وعن دائرة طرطوس بعد تعيين النائب، طوني عزيز حنا، محافظا للقنيطرة، في حين لم يتطرق المرسوم للمقعد الشاغر عن مدينة دمشق بعد إسقاط عضوية محمد حمشو.