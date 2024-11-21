استقبل الرئيس الايراني د.مسعود بزشكيان أمس في طهران الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.



وفي بداية المقابلة، نقل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للرئيس الإيراني وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام التقدم والازدهار.



من جانبه، حمل الرئيس الإيراني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تحياته إلى صاحب السمو الأمير، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء.



وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والشيخ محمد بن عبدالرحمن أمس ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن لقاء وزير الخارجية الإيراني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران شدد على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية في غزة وإيقاف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.



ودعا الجانبان خلال هذا اللقاء إلى توظيف كل الإمكانيات الإقليمية والدولية لمنع اتساع رقعة انعدام الأمن في المنطقة. كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وقطر مع التأكيد على ضرورة تطوير علاقات التعاون في شتى المجالات.