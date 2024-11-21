

عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، بمكتبه بديوان عام وزارة التربية، رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم أنور منيف الحربي ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمترجمي لغة الإشارة د.محمد الرامزي، وعضو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومعلم تربية إسلامية من مدرسة الأمل المشتركة حمد المري، ومعلم مادة الرياضيات منصور العباسي، ومعلم مادة التاريخ عبدالله أنور من مدرسة الأمل فئة الصم.



وتمت مناقشة أبرز القضايا التي تهم طلبة فئات الصم في مدارس التربية الخاصة وجهود تسهيل الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وإعداد الكوادر التعليمية المتخصصة لهم وأكد وزير التربية حرص وزارة التربية دعم هذه الفئات والعمل على تلبية متطلباتهم، لضمان حقوقهم وإشراكهم في المجتمع وإعطائهم الأولوية والاهتمام بدمجهم وتفعيل دورهم للاسهام في تطوير عجلة التنمية بالبلاد.