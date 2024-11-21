أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيين ماثيو ويتيكر سفيرا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعدما أكثر من تهديداته للحلف خلال حملته الانتخابية.



وقال ترامب في بيان إن ويتيكر «محارب قوي ووطني مخلص»، مؤكدا أنه «سيضمن تعزيز مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها».

ووعد ترامب بأن ويتيكر «سيضع أميركا أولا»، مضيفا أنه «سيعزز العلاقات مع حلفائنا في الناتو وسيقف بثبات في مواجهة التهديدات للسلام والاستقرار».



وعمل الرجل الخمسيني وزيرا للعدل بالإنابة خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.



وهنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته دونالد ترامب بعد انتخابه، متعهدا بالحفاظ على وحدة الحلف.