آلاء خليفة



استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال المواطنين أمس الأربعاء في مكتبه بمقر الوزارة في برج سنابل، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5 عصرا، وفق المواعيد المحددة في برنامج سهل، ويأتي ذلك في إطار حرصه واهتمامه بتعزيز نهج الشفافية والتواصل المباشر مع المراجعين. وأوضح الوزير أن هذه اللقاءات تأتي لتبادل الآراء وفهم احتياجات المراجعين، والوقوف على الملاحظات والتحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة.



وأكد الوزير الجلال أن الوزارة تضع خدمة المواطنين على رأس أولوياتها، فهم شركاء حقيقيون في عملية التطوير، ونسعى جاهدين لتحسين أداء الخدمات المقدمة، للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، وتعزيز مكانته كركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن.