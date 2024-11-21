

اختتم بنك بوبيان رعايته البلاتينية لبطولة «بريمير بادل P1» المصنفة عالميا والتي أقيمت فعاليتها خلال الفترة من 9 إلى 17 الجاري بملاعب أكاديمية RAFA NADAL وThe Arena Kuwait بمشاركة أكثر من 300 لاعب عالمي من مختلف دول العالم، في خطوة تعزز دور البنك في دعم الرياضة وتعزيز الحضور الدولي للبطولة.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي: «سعدنا برعايتنا لبطولة بريمير بادل P1 والتي تعد أحد أشهر بطولات البادل المعروفة على مستوى العالم خلال جولتها العالمية والتي كنا جزءا من نجاحها الاستثنائي، حيث شهدت مشاركة أبرز لاعبي ومحترفي رياضة البادل العالميين، في تجسيد حقيقي لما وصلت إليه اللعبة والشعبية المتزايدة التي باتت تحظى بها».



وأضاف أن بنك بوبيان لا يألو أي جهد لدعم مختلف الفعاليات والمبادرات الرامية إلى تعزيز المشاركة الرياضية واللياقة البدنية بين مختلف الفئات والشرائح والتي تخلق أجواء تنافسية بينهم وتقوي مختلف أواصر العلاقات الاجتماعية، مؤكدا أن رعاية البطولة تتماشى تماما مع استراتيجية بوبيان الممنهجة نحو تعزيز الاستدامة لدعم الجانب الرياضي والحث على ممارسة الرياضة مثل البادل والتشجيع للوصول بها إلى المنافسات المحلية والإقليمية وربما العالمية.



وأوضح أن استضافة الكويت لهذا الحدث التاريخي ولمدة 3 سنوات على التوالي خلال جولتها العالمية يعد دلالة قوية على ما تتمتع به الكويت من إمكانات تؤهلها لتنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في رياضة البادل أو غيرها من مختلف أنواع الرياضات العالمية وهو ما يعكس العمل على تطوير وتعزيز البنية التحتية للرياضة في الكويت وتقوية المشهد الرياضي والمساهمة في جعل الكويت منصة رائدة تتبنى مفهوم «الرياضة أسلوب حياة وخلق حياة صحية ومجتمع حيوي أفضل للجميع».



وأكد أن البطولة كانت فرصة رائعة لعشاق ومحبي رياضة البادل للاستمتاع بحضور ومشاهدة أقوى منافسات هذا الحدث الرياضي الكبير بين أفضل المحترفين العالميين والفوز بلقب البطولة في الكويت، وهو ما نسعى من خلاله إلى تعزيز دورنا كشريك وداعم أول لخارطة الفعاليات الرياضية والتي تسهم في ترسيخ ريادتنا الحالية والمستقبلية للتنمية المستدامة.

وأشار الصقعبي إلى أن بنك بوبيان معروف بريادته وتميزه ليس على مستوى المنتجات والحلول المصرفية فحسب، بل استطاع أن يرسخ منظومة أنشطته وفعالياته الاجتماعية لدى مختلف شرائح المجتمع، حيث شهدت الفترة القليلة الماضية العديد من الأنشطة الاستثنائية المقدمة لأول مرة والتي لم يكن متعارف عليها سابقا ليكون بوبيان سباق دائما في مشاركته المجتمعية بالنسبة لعملائه غيرهم، مؤكدا التزام بوبيان تجاه تطبيق معايير الاستدامة المجتمعية وتبني التوعية الصحية والرياضية بشكل مستمر والحث على أهميتها لجعلها أسلوب حياة لكافة شرائح المجتمع.

واختتم أن بوبيان يحرص دائما على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الرياضية بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، مشددا على دور مؤسسات القطاع الخاص المهم والحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة، ونحن نقوم بتنفيذ واحتضان هذا التوجه إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى البلاد.