

حصل بنك وياي على جائزة أفضل بنك رقمي في مجال أمن المعلومات وإدارة الاحتيال في الكويت في حفل توزيع جوائز غلوبل فايننس لأفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2024، مما يعزز مكانته كرائد في مجال الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. ويسلط هذا التكريم الضوء على مدى التزام البنك بتزويد عملائه بأفضل الخدمات المالية مع حماية بياناتهم ومعاملاتهم بأعلى مستوى من الأمان. ويشير حصول بنك وياي على واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المالي على الجهود المثالية التي يبذلها البنك في تطبيق أفضل الممارسات الأمنية وتعزيز ثقافة الانتباه والوعي في مواجهة التهديدات السيبرانية.



كما تعكس التزام البنك بتخطي معايير أمن المعلومات المعروفة عالميا لمواجهة وإدارة الاحتيال، وهو بمنزلة تأكيد قوي على التزام بنك وياي بحماية بيانات عملائه ذات الخصوصية والأهمية البالغة وضمان المعاملات الآمنة من خلال استخدام أفضل التقنيات والحفاظ على أعلى معايير النزاهة المالية. وبالنسبة لبنك رقمي رائد مثل بنك وياي، فإن تبني هذه التدابير المتقدمة أمر ضروري لبناء ثقة العملاء وضمان تجربة مصرفية رقمية آمنة وسلسة. ومن خلال الابتكار المستمر في هذه المجالات، يؤكد البنك على مكانته المتقدمة في المجال الرقمي ويتغلب على هاجس العملاء فيما يتعلق بأمن المعلومات وإدارة الاحتيال.



ولا يكمن هذا النجاح في تقديم خدمات مصرفية رقمية سهلة الاستخدام وفعالة فحسب، بل أيضا في تزويد العملاء بالثقة في أن معاملاتهم المالية آمنة. وتعزز هذه الجائزة موقع بنك وياي التنافسي في القطاع المصرفي ومدى التزامه بالبقاء في طليعة الابتكار والأمن الرقمي.



ويعمل بنك وياي على مواكبة تحديات الأمن السيبراني وإدارة الاحتيال والتي تتزايد نوعا ما في البيئة المصرفية الرقمية. ومن خلال الحصول على هذه الجائزة المرموقة، لا يعزز بنك وياي مكانته كبنك رائد في ابتكار الخدمات المصرفية الرقمية فحسب، بل يؤكد أيضا على أهميته كتطبيق موثوق به بالنسبة للعملاء الذين يسعون إلى حلول مصرفية آمنة وفعالة.



وتعد المكانة الرائدة لبنك وياي في توفير الخدمات المصرفية الرقمية، جنبا إلى جنب مع تدابيره الأمنية المتقدمة، تميزه باعتباره الوجهة المثلى للذين يسعون إلى خدمات مالية آمنة وحديثة وفعالة، يواصل بنك وياي ريادته في تحديث المشهد المصرفي، حيث يقدم تجربة مصرفية متكاملة وسلسة عبر الموبايل.