أسامة دياب



قال وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة: «تشرفنا بالحضور إلى دولة الكويت كضيف شرف لمعرض الكتاب الدولي وجاء ذلك تجسيدا للعلاقات الثقافية المتميزة بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا يأتي في سياق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين، والذي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والملك عبدالله الثاني». وحول حضوره احتفال سلطنة عمان بعيدها الوطني، تقدم بالتهنئة لسلطنة عمان والشعب العماني الشقيق بهذه المناسبة، حيث إننا ننظر إلى جميع الدول العربية كأشقاء ونشاركهم أفراحهم في العديد من المناسبات، حيث إن زيارتنا للتهنئة جاءت على السياق دون ترتيبات ولا تنظيم وحضرنا المباركة».