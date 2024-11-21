

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التداولات العقارية في الكويت ارتفعت خلال الربع الثالث من 2024 لتسجل أعلى مستوياتها منذ منتصف 2022، وفق البيانات الشهرية المجمعة الصادرة عن وزارة العدل، حيث وصلت قيمتها إلى 940.9 مليون دينار، بزيادة 3.8% عن الربع الثاني، كما تعد أعلى بنسبة 31.3% على أساس سنوي.



وأوضح «بيتك» أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة سنوية استثنائية لقيمة تداولات العقار الاستثماري التي وصلت لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2019، حيث بلغت 317.1 مليون دينار في الربع الثالث، وتعد أعلى بنسبة استثنائية قدرها 47.9% على أساس سنوي.



وارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية لمستوى استثنائي يقترب من 970 مليون دينار في الربع الثالث بنسبة زيادة 7.2% عن الربع السابق له، كما يعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 16.3% على أساس سنوي، وارتفع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 327 صفقة في الربع الثالث بنسبة 29.8% عن الربع الثاني من 2024. وبشكل عام، فقد ارتفع عدد صفقات التداولات العقارية خلال الربع الثالث مسجلة 1275 صفقة بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 24.9% عن عددها في الربع الثاني وبنسبة 18.7% على أساس سنوي، وقد انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 738 ألف دينار بالربع الثالث بنسبة 16.9% عن الربع الثاني، إلا أنه يعد أعلى بنسبة 10.6% على أساس سنوي.



وارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة أقل لتقترب من 383.7 مليون دينار في الربع الثالث من 2024 بزيادة بنسبة 13.9% عن الربع السابق له، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 895 صفقة بنسبة 25.9% للفترة نفسها. وأشار التقرير إلى التراجع الملحوظ لقيمة تداولات العقار التجاري خلال الربع الثالث، حيث سجلت نحو 155.5 مليون دينار، بانخفاض نسبته 47% عن مستواه الاستثنائي في الربع الثاني مع تراجع الطلب على العقار التجاري إلى 29 صفقة أي بانخفاض 38.3% عن عددها المرتفع في الربع الثاني.



ولفت «بيتك» إلى أن قيمة التداولات العقارية في البلاد زادت خلال الربع الثالث، في الوقت الذي تشهد فيه الودائع والمدخرات لدى البنوك زيادة أقل، في ظل قرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة، وإعلان بنك الكويت المركزي في سبتمبر الماضي عن خفض سعر الخصم إلى 4% وهو الخفض الأول بعد 4 سنوات والارتفاع.



وقال التقرير «ربما اتجهت بعض السيولة المتاحة فيما سبق نحو قنوات الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع العوائد على الودائع، وفي ظل استمرار الارتفاع في الأصول النقدية ومنها الذهب يتجه الأفراد للاستثمار والادخار فيها، إضافة لتوجيه بعض السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم للاستفادة من الأرباح التي حققتها بعض الشركات المدرجة في البورصة».



على صعيد الأسعار، أشار تقرير «بيتك» إلى أن أسعار السكن الخاص انخفضت بنهاية الربع الثالث بتراجع طفيف نسبته 0.5% عن الربع الثاني مع انخفاض سنوي نسبته 3.3%، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي، فيما سجلت زيادة سنوية نسبتها 3.3%، وارتفعت الأسعار في العقار التجاري في الربع الثالث بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي في ظل ما تم إدراجه من معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري. ولجهة متوسط سعر شقق التمليك والقيم الإيجارية، فقد استقر متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95م2 و70م2 دون تغير ربع سنوي أوسنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الثالث 2024، مسجلا 900 دينار، وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.095 دينارا، وفي محافظة حولي يصل إلى 1.017 دينارا، وفي الفروانية سجل متوسط السعر 796 دينارا، وفي محافظة مبارك الكبير يبلغ متوسط السعر 1.091 دينارا، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينارا بنهاية الربع الثالث 2024.



فيما وصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 720 دينارا على مستوى الكويت دون تغير ربع سنوي أو على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينارا، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينارا ويصل المتوسط في الفروانية إلى 586 دينارا منخفضا 0.2% عن الربع الثاني 2024 وبنسبة 0.6% على أساس سنوي. وارتفع المتوسط العام للقيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية مسجلا 342 دينارا بزيادة ربع سنوية قدرها 0.9% على أساس ربع سنوي وبحدود 1.2% على أساس سنوي، وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 372 دينارا بزيادة 2.3% على أساس سنوي.



وفي حولي تصل القيمة إلى 362 دينارا أي أعلى بنسبة 1.8% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 336 دينارا بزيادة سنوية 2.1%، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 358 دينارا، فيما تصل في الأحمدي إلى 300 دينار بزيادة 2.0% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء بلغ متوسط القيمة الإيجارية 330 دينارا بنهاية الربع الثالث بزيادة 2.3% على أساس سنوي.



1398 ديناراً متوسط متر السكن الخاص بالعاصمة.. و2473 ديناراً لـ «الاستثماري»



ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة سجل 1398 دينارا بنهاية الربع الثالث 2024، ويصل في الاستثماري إلى 2473 دينارا، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة، إذ يصل متوسط سعر المتر فيه إلى 8671 دينارا بنهاية الربع الثالث 2024.



وفي محافظة حولي بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1140 دينارا، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلا 1749 دينارا، وفي العقار التجاري مسجلا 3777 دينارا، ويبلغ متوسط السعر 736 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما ارتفع متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة إلى 1529 دينارا، وفي العقار التجاري يصل المتوسط إلى 2679 دينارا لنفس المحافظة في نهاية الربع الثاني 2024.