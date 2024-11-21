أعلنت الهيئة العامة للبيئة أمس عن إطلاق حملة «البر أمانة» بالتزامن مع موسم المخيمات الربيعية 2024-2025 الذي يستمر حتى منتصف مارس من كل عام، وذلك بالتعاون مع شركة «الأولى» للوقود. وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة م.سميرة الكندري لـ «كونا» إن الحملة تهدف إلى توعية رواد البر وأصحاب المخيمات بأهمية الحفاظ على البيئة والالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة التي تنظمها اللوائح التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية من قانون حماية البيئة.



وأوضحت الكندري أن الحملة تهدف أيضا إلى تعريف الجمهور بالإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص إقامة المخيمات واشتراطاتها وحثهم على الالتزام بقانون حماية البيئة لتجنب الإضرار بالحياة الفطرية والبيئة البرية، مشيرة إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البيئة.



وأضافت أن الهيئة تناشد الجميع بالالتزام بمواد القانون البيئي 40-47 الخاصة بحماية البيئة البرية، مؤكدة التنسيق مع البلدية لضمان تنظيم موسم التخييم بشكل يحافظ على البيئة.