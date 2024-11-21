التقى محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي صباح أمس رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بمكتبه في المجلس بالبلدي.



وأكد الناصر خلال زيارته للمجلس البلدي أنها فرصة لتبادل الآراء ومناقشة آخر التطورات والتحديات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة الفروانية والمجلس البلدي لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة للبلاد، وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع الخدمية التي تخص المحافظة وطرح مجمل المشاكل التي تعاني منها مناطق محافظة الفروانية والحلول المطروحة إلى أهمية وضع خطط مجدولة ومبرمجة يتم خلالها حل مختلف المشكلات والقضايا التي تهم أهالي المحافظة وفق السياسية العامة للدولة.



وأشار إلى أن الفروانية من المحافظات التي تشهد كثافة سكانية عالية وامتدادات عمرانية جديدة، ما يتطلب مزيدا من الخدمات والمشاريع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية التواصل مع المجلس البلدي لما يتمتع به من دور كبير في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات العمرانية والصحية وغيرها.



وفي نهاية اللقاء، شكر المحري محافظ الفروانية على زيارته وحرصه اللامحدود على تطوير الخدمات المقدمة لأهالي ومناطق محافظة الفروانية «وذلك لما لاحظته خلال الزيارة واهتمامه بتحقيق المصلحة العامة».