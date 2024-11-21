أصدر مركز الكويت للاستشارات القانونية العدد الـ11 من مؤشر KLiC والذي يصدر أسبوعيا عن كلية القانون الكويتية العالمية ويشمل إيجازا للأخبار العلمية، وينشره على صفحته في منصة x، بعنوان «@klic_edu»، كما ينشره عبر وسائل إعلامية متنوعة، لضمان وصول المحتوى إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، وهو مركز يختص بتقديم خدمات استشارية في مختلف العلوم الإنسانية، وتنظيم مؤتمرات علمية وندوات تخصصية وبرامج تدريبية.



مستقبل الطاقة المتجددة



سلط تقرير نشره «مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية» الضوء على واقع الطاقة النظيفة المتجددة ومستقبلها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاء في التقرير أنه على الرغم مما تملكه دول المجلس من إمكانات واعدة من الطاقة النظيفة المتجددة، وبخاصة الإشعاع الشمسي والرياح، فإن الهيدروكربونات تستمر في سد غالبية احتياجاتها من الطاقة الأساسية، وتلبية نحو 99% من الطاقة المحلية.



ووفق مؤشر جودة الهواء العالمي، فإن البحرين والكويت والإمارات جاءت في المراتب الأولى ضمن الدول العشر الأكثر تلوثا في العالم، وهو مؤشر غاية في الخطورة على الصحة العامة، ومن ثم، فالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة سيسهم في الحد من التلوث والانبعاثات الحرارية وآثار تغير المناخ، واقترح التقرير خفض الدعم المخصص للمواد الهيدروكربونية، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وتوفير الدعم المادي لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتعزيز الوعي بها، وصياغة سياسات تحفيزية لجذب الاستثمار في مشروعاتها.



أدوية إنقاص الوزن



وجاء في دراسة نشرها «معهد الكويت للأبحاث العلمية» أن أبحاثا جديدة كشفت عن فوائد مذهلة على الدماغ والصحة العقلية من تناول أدوية مرتبطة بداء السكري وفقدان الوزن، وبينت الدراسة أن تأثير هذه الأدوية، مثل سيماغلوتايد، لم يقتصر على إنقاص الوزن فحسب، بل ظهر تأثيرها أيضا في معالجة الإدمان، والاكتئاب والقلق، وبعض الحالات العصبية، مثل الباركنسون، والزهايمر، وتساعد هذه الأدوية الأشخاص البدناء على إنقاص وزنهم نحو 15% ـ 21% ووجد تحليل أجري على أكثر من 4 ملايين شخص أن هذه الأدوية أدت إلى انخفاض الإصابة بالاكتئاب بنسبة 37% وبالقلق بنسبة 31% عن الآخرين.



اللياقة البدنية



ونشرت مجلة العلوم الصادرة عن «معهد الكويت للأبحاث العلمية» مقالة تناولت الطرق المدعومة علميا لتسريع رحلة اللياقة البدنية، وذكرت أن مفتاح تحسين اللياقة البدنية يتمثل في أن تقوم بنشاط أكثر مما اعتدت عليه، وعندما يتعلق الأمر ببدء تدريب القلب، فإن حجم الدم يزداد في 24 ساعة نحو 12%، وبعد أسبوعين من التدريب يصل الجسم عادة إلى ذروة حجم الدم، وهو أعلى بنحو 15% إلى 20% لدى الرياضيين مقارنة بغير الرياضيين.



القضية الإسكانية



في دراسة استطلاعية أجراها «مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية»، استهدفت تعرف أولويات المواطن الكويتي تجاه مختلف القضايا، شملت 561 مواطنا ومواطنة، من مختلف المحافظات ومن مستويات تعليمية متنوعة، وأعمار متباينة، خلصت إلى تصدر القضية الإسكانية قائمة الأولويات لدى المواطن بنسبة 12%، في حين جاء الإصلاح الاقتصادي والمالي بالمرتبة الثانية بنسبة 11.7%، ثم مكافحة الفساد في المرتبة الثالثة بنسبة 11.1%، وجاء تحسين الخدمات الصحية في المرتبة الرابعة بنسبة 11%، ثم تصليح الشوارع في المرتبة الخامسة بنسبة 9.5%. وأوصت الدراسة بحل القضية الإسكانية بالإفادة من التجربتين القطرية والإماراتية، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي بتنويع مصادر الدخل، والاتجاه إلى مشروعات الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات الصحية.



الأمن السيبراني



ونشر «مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية» دراسة سلطت الضوء على أبرز التهديدات السيبرانية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وجاء في الدراسة أن منطقة الخليج تعد بيئة خصبة للهجمات الإلكترونية، لما تحظى به من مميزات، ولاسيما ارتفاع مستوى المعيشة، فضلا عن الأغراض السياسية، التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.



وجاء في تصريح لشركة «كاسبر سكاي» المتخصصة في الأمن الإلكتروني، صدر في عام 2023، أن الكويت تتعرض يوميا لأكثر من 5300 هجوم، باستخدام 10 أنواع مختلفة من الفيروسات والملفات الملغمة، تستهدف مؤسساتها الحيوية والمهمة.



وبينت الدراسة أن أكثر الدول استهدافا هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وأن أكبر عدد من المستخدمين تأثرا بالتهديدات القادمة عبر الإنترنت سجل في قطر بنسبة 39.8% من المستخدمين، ثم البحرين بنسبة 36.5%، فالسعودية بنسبة33.3%، فالإمارات بنسبة 32.9%، فالكويت بنسبة 32.5%.