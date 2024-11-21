351 مليون دينار ودائع جديدة للمقيمين وغير المقيمين استقبلتها البنوك من يناير إلى أكتوبر

الحكومة زادت ودائعها بـ 490 مليون دينار لتبلغ 5.18 مليارات دينار بنهاية أكتوبر 2024

علاء مجيد



ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2024 بقيمة 2.81 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 56.37 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 5.2%.



وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن القروض الممنوحة للمقيمين سجلت 49.06 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع بقيمة 1.38 مليار دينار وبنسبة 2.9% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وبلغت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.31 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بنمو بقيمة 1.43 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 24.3% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.44 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع خلال 10 أشهر بقيمة 427 مليون دينار وبنسبة 2.66%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وارتفع إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة خلال 10 أشهر بنحو 95 مليون دينار، بنمو 4.8% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.06 مليار دينار مقارنة بـ 1.96 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أكتوبر مستوى 19.22 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، بواقع 457 مليون دينار وبنسبة نمو 2.4%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال أول 10 أشهر من 2024 لتسجيل مستوي 3.66 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.6% وبقيمة 161 مليون دينار.



وبلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية أكتوبر لتسجل مستوى 2.38 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.51 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 5.1%، وبقيمة 128 مليون دينار.



وأوضحت البيانات تراجع قروض البنوك منذ بداية العام الحالي 2024 لتسجل مستوى 2.82 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 3.29 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 14.5% وبقيمة 476 مليون دينار.



وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 53.36 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 351 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 0.66%.



وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2024 لتسجل مستوى 49.92 مليار دينار بنهاية أكتوبر بنمو 2.44% وبقيمة 1.19 مليار دينار مقارنة بـ 48.73 مليار دينار في ديسمبر الماضي.



وتراجعت الودائع لدى البنوك من قبل غير مقيمين خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2024 لتصل إلى مستوى 3.44 مليار دينار بانخفاض نسبته 19.6% وبقيمة 840 مليون دينار مقارنة بـ 4.28 مليارات دينار في ديسمبر 2023.



وأظهرت البيانات إلى أن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 37.6 مليار دينار مقارنة بـ 36.05 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 4.3% وبقيمة 1.54 مليار دينار.



وكشفت البيانات ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي لتصل إلى 5.18 مليارات دينار مقارنة بـ 4.69 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 10.4% وبقيمة 490 مليون دينار.



وأشارت البيانات، تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي بقيمة 868 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 3.86 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.6 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبانخفاض نسبته 18.7%.



وتراجعــت ودائــــع المؤسسات العامة المالية وغير الماليـة خــلال أشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 6.7 مليارات دينار مقارنة بـ 7.6 مليارات دينار بنهايــة ديسمبـــر الماضي بقيمة انخفــــاض 916 مليون دينار وبنسبة تراجع 12%.