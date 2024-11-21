التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج بالجمهورية التونسية محمد النفطي وذلك في إطار زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة تونس.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية.



إلى ذلك، ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكويتية ـ التونسية.



وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استـعراضــا لجميع مجالات التعاون الحيوية والمهمة التي تربط البلدين الشقيقين، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، والإنمائية، والثقافية، والسياحية، والطاقة، وغيرها من مجالات التعاون بين القطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين، مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على جميع المستويات.



هذا وقد توجت أعمال اللجنة بالتوقيع على عدد 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية، دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين وانعكاسا لعزم تطوير التعاون الوثيق والمشترك في مختلف الميادين الحيوية والمهمة، والتي شملت المجالات التالية:



1 ـ اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



2 ـ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



3 ـ مذكرة تفاهم جديدة لتنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



4 ـ مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



5 ـ مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



6 ـ مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تونس.



7 ـ مذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي والأكاديمية الديبلوماسية الدولية في تونس.



8 ـ برنامج تنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2024 ـ 2027 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



9 ـ برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال أنشطة التقييس للسنوات 2025 ـ 2027 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



10 ـ برنامج تنفيذي في مجال تنمية الصادرات الصناعية للأعوام 2025 ـ 2026 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



11 ـ برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي للسنوات 2025 ـ 2027 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



12 ـ برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي للأعوام 2025 ـ 2027 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.



13 ـ اتفاقية قرض مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفوسفات بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



14 ـ الترتيبات التنفيذية بين وزارة الدفاع لدولة الكويت ووزارة الدفاع الوطني للجمهورية التونسية لإعارة أطباء وممرضين وفنيين (الطب المساعد).