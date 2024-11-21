أشاد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود باحترافية وكفاءة رجال الحرس وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل اقتدار ما يعكس التخطيط الجيد والتدريب المتواصل لكل الوحدات.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الحرس عقب ترؤس الشيخ مبارك الحمود اجتماعا في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني ضم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة، وذلك للاستماع إلى إيجاز عن المهام المناطة بالحرس والهيكل التنظيمي والقطاعات المختلفة وقدراته والأجندة الموضوعة لإسناد أجهزة الدولة.



ووجه الشيخ مبارك الحمود القادة إلى ضرورة تفقد الوحدات والوقوف على احتياجات المنتسبين والالتزام بالضبط والربط والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة في الحرس الوطني للقيام بدوره على أكمل وجه في منظومة الدفاع والأمن وتقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة إلى جانب رجال الجيش والشرطة في ظل القيادة الحكيمة.